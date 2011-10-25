Азербайджан получил статус временного члена Совбеза ООН

Cтатус временного члена Совета Безопасности ООН Азербайджан получил 24 октября, после того, как Словения, также претендовавшая на это место, приняла решение отказаться от борьбы.



Соответственно, в январе 2012 года новыми временными членами Совета Безопасности, объединяющего 15 стран, станут Азербайджан, Пакистан, Марокко, Гватемала и Того. Последние четыре страны были избраны в пятницу, 21 октября.



Словения отказалась от борьбы за место в Совете Безопасности после 16-ти раундов голосования, в ходе которых ни одному из кандидатов не удавалось получить необходимые для избрания две трети голосов.