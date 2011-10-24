Президент РФ Дмитрий Медведев уволил трех генералов ФСКН

Президент РФ Дмитрий Медведев уволил трех генералов Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России.

Глава государства подписал указ об освобождении от должности заместителя начальника управления по Москве ФСКН РФ генерал-майора Владимира Михалевича. Должностей лишились заместитель руководителя аппарата Государственного антинаркотического комитета — начальник управления по ДФО генерал-майор полиции Александр Беклемишев и начальник управления ФСКН по Амурской области генерал-майор Валерий Палатов. Указ вступает в силу со дня его подписания. Об этом сообщается на сайте Кремля.