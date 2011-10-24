Центризбирком Российской Федерации в понедельник, 24 октября, зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы VI созыва, выдвинутый партией "Правое дело".

Из предоставленных для проверки 157 тысяч 493 подписей недействительными признали 3,91% (допускается до пяти процентов недействительных подписей). В список "Правого дела" вошел 301 человек. Возглавляет список и.о. лидера партии Андрей Дунаев. Выборы в Госдуму состоятся 4 декабря.