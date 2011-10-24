На организацию выборов в Санкт-Петербурге будет потрачено 200 млн рублей.

Стоимость проведения в Северной столице выборов в Государственную думу РФ и Законодательное Собрание составит около 200 млн рублей.Из них 56 млн рублей пойдет на проведение выборов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, остальное - на думскую кампанию.

Эти и другие цифры касающиеся предстоящих выборов обнародовал на состоявшейся пресс-конференции заместитель председателя Санкт-петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский : "На первом месте по наполнению своего избирательного фонда на сегодняшний день ЛДПР - 30 миллионов 800 тысяч поступило на счет избирательного фонда и почти половину, 15 миллионов, уже потратили. На втором месте «Единая Россия» - 17,5 миллионов. На третьем «Справедливая Россия» 12 миллионов. На четвертом месте «Яблоко», почти 6 миллионов. Если говорить о минимальной наполняемости, то это «Патриоты России» - 20 тысяч поступило, 18 тысяч потратили, осталось 830 рублей".

Стало известно и то, как Горизбирком распределил места партий в бюллетенях на выборы в Законодательное собрание. По итогам жеребьевки, первым в списке оказалась «ЛДПР», а последней «Единая Россия». На втором месте "Яблоко", далее "Патриоты России", эсеры и КПРФ.