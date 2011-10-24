Коммунисты предлагают вернуть в паспорт графу «национальность»

Коммунисты намерены настаивать на внесение поправок в Конституцию, закрепляющих государствообразующий статус русских в России. Помимо этого, КПРФ предлагает вернуть в паспорта графу «национальность».



Об этом заявил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. По его словам, коренная проблема - это государствообразующий статус русского народа. "У нас определенные конституционные противоречия, когда это не заявлено в действующей Конституции. Мы будем настаивать на оформлении соответствующих поправок и государственное закрепление государствообразующего статуса русского народа", - цитирует Обухова «Интерфакс». По его словам, партия настаивает на возвращении в паспорт графы «национальность». "Во всех регионах, где мы выдвигали это предложение, мы пользовались поддержкой среди населения", - подчеркнул Обухов.