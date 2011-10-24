Председатель Правительства Владимир Путин призвал ФНС обеспечить "максимально дружественную" процедуру списания задолженности россиян. Федеральная налоговая служба планирует завершить эту работу в первом квартале 2012 года.



Предполагается списать налоговую задолженность 33 миллионов российских граждан на общую сумму 36 миллиардов рублей, заявил руководитель ФНС Михаил Мишустин. Речь идет о задолженности организаций и граждан, образовавшейся из-за ошибок в предоставлении данных. "Процедура должна быть максимально дружественной к людям. Вы сами назвали эту цифру - 33 миллиона человек. Если только вдуматься в эту цифру - здесь, конечно, от того, как законодатель с вашей подачи выстроит эту процедуру, очень многое будет зависеть", - сказал Путин. Гражданам не придется ходить по инстанциям, списание задолженности будет происходить в автоматическом режиме, отметил Мишустин.