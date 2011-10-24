Медведев и Саргсян обсудят вопросы двухстороннего сотрудничества Армении и РФ

Президент России Дмитрий Медведев проводит в Кремле переговоры с главой Армении Сержем Саргсяном. Главы двух государств намерены обсудить экономическое и военно-техническое сотрудничество.



Открывая переговоры в узком составе, Медведев поприветствовал Саргсяна и напомнил о том, что текущий год в истории отношений между Россией и Арменией очень важный. По мнению Медведева, 2011 год "был ознаменован целым рядом очень важных решений, касающихся многопланового и союзнического взаимодействия". Нынешний визит Саргсяна имеет статус государственного и символизирует отношения стратегического партнерства, которые связывают Россию и Армению, отметил президент. В свою очередь президент Армении Серж Саргсян отметил особенный характер отношений между двумя странами.

"Мы довольны существующим уровнем политического диалога на уровне глав государств, глав правительств, на министерских уровнях. Мы создали такую атмосферу, в которой можно обсуждать любые вопросы, а это, я думаю, самое важное", - цитирует Саргсяна РИА Новости.