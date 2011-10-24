Президент России Дмитрий Медведев предложил ввести бадминтон на физкультуре в школах. По мнению президента, бадминтон "развивает, как и вся спортивная игра, физическую форму" и "помогает в жизни решать разные задачи".



На сайте Кремля Медведев разместил ролик, в котором отметил, что бадминтон уже 20 лет входит в программу олимпийских игр. Глава государства напомнил, что первый космонавт Юрий Гагарин также любил эту игру. "Я уверен, что у нас тоже будут большие успехи в игре бадминтон, если мы сможем начать настоящие тренировки в школе, в университете и вообще в тех местах, где это возможно сделать", - сказал Медведев.