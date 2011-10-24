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В начале ноября президент Южной Кореи Ли Мен Бак посетит Россию
24 октября 2011, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]
В начале ноября президент Южной Кореи Ли Мен Бак посетит Россию с рабочим визитом. Глава Южной Кореи прибудет по приглашению президента России Дмитрия Медведева, сообщает пресс-служба Кремля.
Второго ноября в Санкт-Петербурге состоятся российско-корейские переговоры. Дмитрий Медведев и Ли Мен Бак также примут участие в открытии Второго Форума общественности "Диалог Россия - Республика Корея".
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