Тень ливийской операции НАТО может лечь на Балканы - Примаков

Бывший премьер-министр РФ и академик РАН Евгений Примаков опасается, что в странах Балканского полуострова может повториться сценарий ливийской операции НАТО.



Эксперты называют этот район "пороховой бочкой Европы", здесь сохраняется угроза межэтнических и религиозных конфликтов. Выступая на международной конференции в Черногории Евгений Примаков заявил: "Я опасаюсь того, что тень ливийской операции НАТО может лечь на Балканы. Этот сценарий не такой уж нереалистичный, и необходимы поиски решений для того, чтобы он не был осуществлен".



По словам Евгения Примакова, прецедент действий НАТО в Ливии очень опасен, особенно для тех регионов и стран, где накалена обстановка и политика которых не удовлетворяет запросам НАТО, передает Интерфакс.