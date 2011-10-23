На Трафальгарской площади в Лондоне прошла акция в поддержку Ходорковского
23 октября 2011, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Лондоне на Трафальгарской площади прошла в воскресенье акция в поддержку Михаила Ходорковского и других российских политзаключённых. Мероприятие приурочено к 8-летней годовщине со дня арестаэкс-руководителя ЮКОСа.
Её организаторами выступили активисты движения российских эмигрантов "Говорите громче".
Участники пикета развернули на площади баннер с надписью "Россия. 8 лет позора" и фотографией Михаила Ходорковского. В целом мероприятие прошло мирно, сообщает "Эхо Москвы".
Подобные выступления планируются на следующей неделе еще в ряде городов мира.