На Трафальгарской площади в Лондоне прошла акция в поддержку Ходорковского

В Лондоне на Трафальгарской площади прошла в воскресенье акция в поддержку Михаила Ходорковского и других российских политзаключённых. Мероприятие приурочено к 8-летней годовщине со дня арестаэкс-руководителя ЮКОСа.

Её организаторами выступили активисты движения российских эмигрантов "Говорите громче".

Участники пикета развернули на площади баннер с надписью "Россия. 8 лет позора" и фотографией Михаила Ходорковского. В целом мероприятие прошло мирно, сообщает "Эхо Москвы".

Подобные выступления планируются на следующей неделе еще в ряде городов мира.