Сейф аль-Ислам Каддафи пообещал отомстить за отца

Сын погибшего ливийского полковника Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам заявил, что будет бороться с повстанцами. Обращение старшего сына Каддафи Сейф аль-Ислама было передано в ночь на воскресенье лояльным режиму Каддафи телеканалом «Ар-Рай», вещающим из Сирии.

Сын Каддафи заявил: «Мы продолжаем сопротивление. Я нахожусь в Ливии, я жив, свободен и намерен сражаться до конца и мстить». По некоторой информации, Сейф аль-Ислам уже заручился поддержкой ряда лояльных режиму своего отца племен, пообещавших бороться с повстанцами и мстить за убийство Каддафи.

«АН» сообщали, что сын Муаммара Каддафи Сейф Аль-Ислам бежал из города Сирт и продвигается к границе страны с Нигером.