Президент Армении Серж Саргсян начинает государственный визит в Россию

Президент Армении Серж Саргсян начинает сегодня трехдневный государственный визит в Россию по приглашению своего президента РФ Дмитрия Медведева.

В ходе визита армянского президента предусмотрены переговоры в Кремле на высшем уровне, которые пройдут в понедельник, встречи с представителями росийского правительства. Саргсян выступит перед студентами и преподавателями МГУ имени Ломоносова и возложит венок к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Сегодня в первый день визита лидер Армении будет присутствовать на церемонии благословления и освящения надкупольных крестов нового армянского кафедрального храма в Москве. Блогословление проведет глава Армянской апостольской церкви католикос Гарегин Второй. Церковный комплекс построен на пересечении Трифоновской улицы и Олимпийского проспекта. Этот храм является самым большим зданием армянской церкви за пределами Армении.