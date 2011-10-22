Постоянный представитель РФ при НАТО Дмитрий Рогозин не планирует баллотироваться в президенты России на предстоящих в 2012 году выборах главы государства.



"Потому что я молодой еще, опыта не хватает", - ответил Рогозин на вопрос о том, собирается ли он выставлять свою кандидатуру, передает "Эхо Москвы".

По словам Рогозина, в ближайшее время возвращаться к активному участию во внутриполитической жизни он также не планирует, но и не будет покидать "Родину". Постпред РФ при НАТО уточнил, что

не выходил из партии "Родина" и остается ее лидером. рогозин также подтвердил, что "Родина" не собирается участвовать в парламентских выборах 4 декабря и не намерена выдвигать своего кандидата в президенты страны.



В сентябре Рогозин принимал участие в съезде "Родина - КРО", на котором делегаты обсуждали политическое будущее организации и проголосовали за создание коалиции с "Единой Россией".