Посольство РФ в Германии: сообщения о шпионах из России – это спекуляции в Сети

Обращений в посольство Российской Федерации в Германии в связи с задержанием предполагаемых российских шпионов не было. Дежурный дипломат российского диппредставительства в Берлине Георгий Старикович сказал, что сотрудники ведомства не комментируют спекуляции в Интернете. По его словам, пока сообщения о российских шпионах проходили только в Сети.

"Никаких официальных обращений в посольство со стороны германских ведомств и служб в этой связи не поступало", - подчеркнул дипломат."АН" со ссылкой на немецкие СМИ сообщили, что спецслужбы Германии задержали мужчину и женщину - супружескую пару с австрийскими паспортами по подозрению в шпионаже в пользу России.