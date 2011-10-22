Глава ПНС Ливии Махмуд Джибриль заявил, что намерен уйти в отставку

Глава Переходного национального совета Махмуд Джибриль на Всемирном экономическом форуме в Иордании заявил, что намерен уйти в отставку. Джибриль отметил, что он уходит после того, как вся Ливия взята под контроль, что соответствует ранее принятому плану ПНС, передает ВВС.

Он также сообщил, что выборы в национальный конгресс Ливии, который должен подготовить проект новой конституции страны и сформировать новое правительство, состоятся не позже чем через восемь месяцев.

Джибриль ответил предостерег следующее правительство Ливии от принятия политически мотивированных решений при заключении нефтяных контрактов. "Мой совет новому переходному правительству - руководствоваться исключительно экономическими соображениями", - сказал премьер-министр, передает РБК.

ПНС Ливии намерен 23 октября 2011 года официально объявить о конце гражданской войны в стране.

"АН" сообщали о гибели бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи, правившего страной более 40 лет, когда автоколонна свергнутого главы государства пыталась вырваться из осажденного Сирта.