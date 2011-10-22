Бывший президент Египта Хосни Мубарак разрыдался, узнав о смерти Муамара Каддафи

У бывшего президента Египта Хосни Мубарака началась истерика, когда он узнал о гибели лидера Джамахирии ливийского полковника Муамара Каддафи. Мубарак разрыдался в больничной палате, где проходит лечение.

Врачи считают, что их 83-летний пациент находился на грани нервного срыва. Медики опасались, что у 83-летнего экс-президента Египта Хосни Мубарака может случиться сердечный приступ, сообщает газета "Республика".

Сегодня "АН" со ссылкой на иностранные СМИ сообщали, что в ливийской Мисрате на всеобщее обозрение выставлено окровавленное тело Муамара Каддафи.

Англоязычная студия "Аль-Джазиры" показала в четверг кадры, как группа ливийских повстанцев тащит по улицам Сирта тело Муаммара Каддафи.

Президент Венесуэлы Уго Чавес в ла-Грите заявил, что смерть ливийского лидера Муамара Каддафи убийство, которое возмущает своим диким способом и сказал, что его бывшего союзника мир теперь будет помнить как мученика.

Со смертью полковника Муамара Каддафи "закончилась эра деспотизма", заявил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи как пленного нельзя было убивать категорически. "Международное право гласит, что в ходе вооруженных конфликтов – а именно вооруженный конфликт имел место и еще продолжается в Ливии – действуют международные гуманитарные правила. Эти правила закреплены в Женевских конвенциях, которые закреплены в конце 40-х годов", - подчеркнул Лавров.