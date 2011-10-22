Владимир Путин и Сергей Миронов обсудили проблемы изменения климата

Председатель российского правительства Владимир Путин встретился в лидером партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым. В ходе встречи Миронов и Путин обсудили проблемы изменения климата.



По словам Миронова, он уже несколько лет работает в комиссии Социнтерна по устойчивому развитию. "Одна из тем работы этой комиссии - изменение климата. Как вы знаете, в декабре этого года в Южно-Африканской Республике пройдет Всемирная конференция, посвященная проблемам изменения климата. Я абсолютно убежден, что Россия должна четко заявить свою позицию по этой глобальной проблеме", - заявил Миронов. По мнению лидера "Справедливой России", для формулировки позиции, нужно опираться на научные знания и аккумулировать все точки зрения.



"Я думаю, что как раз Русское географическое общество могло бы стать таким оператором, аккумулирующим все эти знания", - цитирует Миронова РИА Новости. Лидер эсеров обратился к Путину с просьбой о создании специального летного центра по исследованию Арктики и Антарктики. В свою очередь премьер пообещал рассмотреть предложение Миронова в рамках программы по обустройству Северного морского пути станциями наблюдения, средства на реализацию которой уже заложены в бюджете.