Медведев и Назарбаев обсудили интеграцию в рамках Таможенного союза

Президент России Дмитрий Медведев встретился с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Во время встречи лидеры двух стран обсудили интеграцию в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства.



Также Медведев и Назарбаев обсудили ближайшие планы контактов в формате многосторонних объединений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Дмитрий Медведев и Нурсултан Назарбаев обменялись также мнениями по актуальным вопросам российско-казахстанского взаимодействия в региональных и международных делах», - говорится в сообщении.