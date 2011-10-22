Россия утвердила свой «список Магнитского»

Власти России утвердили список с высокопоставленными чиновниками США. Список является ответом на «список Манитского», заявил официальный представитель МИД России Александр Лукашевич.



По его словам, список граждан США, пребывание которых в Российской Федерации признано нежелательным, был утвержден на основе принципа взаимности. В список вошли "высокопоставленные вашингтонские чиновники, причастные к упомянутым резонансным преступлениям в гуманитарной сфере", - говорится в распространенном МИД России заявлении Лукашевича.