Рауль Кастро вручил Януковичу орден Хосе Марти

Президент Украины Виктор Янукович был награжден орденом Хосе Марти, высшей наградой Кубы. Украинского президента наградил лидер Кубы Рауль Кастро.



Орден Хосе Марти был вручен Януковичу "за вклад в развитие дружеских связей и сотрудничество между двумя странами". Церемония награждения украинского президента прошла после переговоров лидеров двух стран, передает РИА Новости. В ходе переговоров стороны назвали превосходным состояние связей двух стран, а также обсудили вопросы международной повестки дня.