Лавров: Россия продолжит поддерживать Бута и Ярошенко

Власти России продолжат поддержку Виктора Бута и Константина Ярошенко, ставших фигурантами уголовных дел в США. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.



По словам Лаврова, в настоящее время Россия активно поддерживает и того, и другого. "И остальных наших соотечественников, которые оказались в подобной ситуации", - заявил Лавров в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По словам Лаврова, Министерство иностранных дел России осуществляет как моральную, так и юридическую и практическую помощь семьям Бута и Ярошенко.



