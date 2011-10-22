Россия внесла в Совбез ООН проект об отмене бесполетной зоны над Ливией

Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции об отмене, бесполетной зоны в Ливии. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.



По словам Чуркина, решение об отмене бесполетной зоны над Ливией должен принимать Совбез ООН, поскольку именно он и инициировал ее введение. "В Ливии произошли кардинальные изменения. Как мы ожидаем, уже в субботу может быть принята декларация освобождения. Наступило время сворачивать это, включая зону, закрытую для полетов", - цитирует Чуркина "Интерфакс".