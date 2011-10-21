Пленного Каддафи убивать нельзя было категорически - МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в пятницу в ходе интерактивного общения с радиослушателями, что бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи как пленного нельзя было убивать категорически.



В пятницу во время встречи с главными редакторами радиостанций "Голос России", "Радио России" и "Эхо Москвы", Сергей Лавров сказал: "Международное право гласит, что в ходе вооруженных конфликтов – а именно вооруженный конфликт имел место и еще продолжается в Ливии – действуют международные гуманитарные правила. Эти правила закреплены в Женевских конвенциях, которые закреплены в конце 40-х годов".



По его словам, в этих конвенциях четко сказано, что как только участник вооруженного конфликта пленен, к нему должны применяться особые процедуры, включая оказание ему помощи, а тем более, если он ранен. "И уж совсем категорически нельзя его убивать", – подчеркнул глава МИД РФ. "Россия убеждена в необходимости проведения тщательного разбирательства обстоятельств гибели Муаммара Каддафи", - подчеркнул Сергей Лавров.



Сергей Лавров также заявил, что действия НАТО, предшествующие гибели Каддафи, нуждаются в правовой оценке, комментируя атаку авиации альянса на конвой, в котором следовал Каддафи, он отметил, что "действия НАТО нас интересуют с международно-правовой точки зрения".



Напомним, ранее Аргументы Недели писали, что альянс знал о местонахождении Муамара Каддафи еще за неделю до его убийства.