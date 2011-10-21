Медведев и Путин приехали в московскую штаб-квартиру «Единой России»

Президент России Дмитрий Медведев и председатель Правительства Владимир Путин приехали в штаб-квартиру «Единой России». Ожидается, что президент и премьер выйдут на связь из ситуационного центра ЕР с региональными штабами партии.



Дмитрий Медведев посещает центральный избирательный штаб «Единой России» впервые, передает «Интерфакс». Владимир Путин, являющийся лидером партии, уже бывал здесь ранее. Также в видеоконференции из штаб-квартиры «Единой России» примут участие председатель Высшего совета партии Борис Грызлов, глава администрации президента Сергей Нарышкин, первый вице-премьер Виктор Зубков и вице-премьер Игорь Сечин.