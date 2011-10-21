Госдума отказалась выражать соболезнования в связи со смертью Каддафи

В пятницу Государственная Дума отказалась рассмотреть заявление по ситуации в Ливии и выразить официальные соболезнования в связи со смертью Муамара Каддафи. Заявление в повестку дня предложили внести депутаты от оппозиционных фракций.



"Предлагаю включить в повестку дня Госдумы заявление с выражением соболезнования народу Ливии", - сказал депутат-коммунист Борис Кашин. Его поддержала депутат от"Справедливой России" Вера Лекарева. По ее словам, все СМИ "с каким-то сладострастием подробно показывают какое-то средневековье, казнь Каддафи при попустительстве НАТО". "У НАТО хватило сил свергнуть Каддафи, но почему-то не хватило сил защитить его, может быть и преступника, и предать суду, поэтому я предлагаю срочно во внеочередном порядке пригласить министра иностранных дел Сергея Лаврова с информацией о том, как реагируют наши дипломаты и будут ли они высказывать свое неодобрение, и считаю, что палата должна высказать свое неодобрение этой ситуацией", - цитирует Лекареву РИА Новости.



