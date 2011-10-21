Дмитрий Медведев одобрил снижение барьера на выборах в Госдуму до 5%

Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о снижении с 7% до 5% минимального процента голосов избирателей, который необходимо получить федеральному списку кандидатов на выборах в Госдуму.



Текст документа опубликован в пятницу в «Российской газете». На сегодняшний день политическим партиям, получившим от 5% до 6% голосов на выборах, передается один депутатский мандат, а получившим от 6% до 7% - два депутатских мандата. Депутаты, избранные в составе таких списков, не могут входить во фракции. Соответственно, такие депутаты не могут обладать в полном объеме правами, которые предоставлены членам фракций, говорится в сопроводительных документах. Партии, преодолевшие 7%, участвуют в распределении мандатов на равной пропорциональной основе. Предполагается, что изменения найдут применение на выборах в 2016 году - для нижней палаты парламента седьмого и последующих созывов.