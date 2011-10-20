Медведев: Проблема насилия в новостях не должна решаться властями

В российских СМИ присутствует избыток насилия и негатива, считает президент России Дмитрий Медведев. По мнению главы государства, эта проблема не должна решаться путем вмешательства властей.



Медведев призвал руководителей средств массовой информации сформировать «внутреннюю позицию по этому поводу», даже если это нанесет экономический ущерб их медиаресурсам. Такое заявление глава государства сделал на встрече с молодежью в здании МГУ, передает ИТАР-ТАСС. "Руководители СМИ должны иметь некую внутреннюю позицию по этому поводу. Должно быть все, но должно быть все-таки некое позитивное измерение. Должны быть и криминальные сериалы, где бегают, стреляют, но это не должно быть бесконечно», - отметил президент.



