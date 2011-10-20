Лужков предсказывает фиаско «Единой России» и провал Медведева

После долгого молчания опальный Юрий Лужков выступил с заявлением, которое едва ли порадовало его бывших товарищей по партии и нового лидера «ЕР». Оставив политесы, Лужков уверенно предрек фиаско «Единой России» на декабрьских выборах и весьма скептически оценил способности Медведева на предполагаемом посту премьера России.

По мнению Лужкова, «Единую Россию» вообще нельзя назвать партией власти, поскольку она «не защищала народ, а лишь обслуживала тандем». В этой связи партия «неизбежно потерпит серьезное фиаско на предстоящих выборах».

В интервью радиостанции «Свобода» Лужков также высказался по поводу так называемой «рокировки тандема». По мнению Лужкова, возвращение Путина в Кремль – «более правильно, чем если бы выдвигался президентом Медведев», однако, возможное назначение Медведева председателем правительства он расценил весьма негативно, заметив, что тот за время пребывания на посту президента «показал свою неспособность решать вопросы страны». В этой связи Лужков заявил также, что премьерство Медведева для России «будет таким же драматически отрицательным», как и его нынешнее президентство.

«Медведев не готов к решению задач управления страной на высшем государственном уровне - как в должности президента, так и во главе правительства», - выразил свою уверенность Лужков, подчеркнув, что «Медведев как премьер будет очень слаб».

Что ж, жестко отставленного год назад тогда еще полноценным президентом Юрия Михайловича можно понять. Почему он должен теперь стесняться в собственных оценках того, кто так грубо отправил его в отставку? Однако нельзя не заметить, что его оценку состояния «Единой России» разделяют многие наблюдатели и политологи, которые указывают на заметное падение рейтинга партии.

О том же говорят опросы общественного мнения даже близких к Кремлю центров. Что же касается независимых опросов, то вообще складывается впечатление, что уровень доверия населения к «ЕР» накануне выборов упал настолько, что без массированного административного ресурса партии власти едва ли удастся не только набрать серьезное большинство, но и вообще достичь приемлемого результата на выборах.

Добровольный уход нового лидера партии со своего поста главы государства также в немалой степени разочаровал и деморализовал многих избирателей, у которых сложилось стойкое впечатление, что они выступают всего лишь статистами в представлении, сценарий которого давно написан, а их мнение вообще в расчет не берется.

В этой связи решение Путина уступить в самый решающий момент кресло лидера правящей партии Медведеву, который до того момента вообще держался в стороне от «Единой России», также едва ли сработало на партию. В то время как убежденные сторонники Путина довольно подозрительно воспринимали Медведева, президентские амбиции у которого (что бы он ни заявлял теперь) явно были, бывшие сторонники Медведева в большинстве своем отвернулись от дорабатывающего свой срок президента, не простив ему проявленной слабости.

Таким образом, в своем интервью Лужков едва ли сказал что-то особо новое и оригинальное. Однако его авторитет среди определенных слоев избирателей до сих пор настолько высок, что оценка Лужкова для многих станет не просто оценкой, но и руководством к действию. Высказав свое уничижительное мнение о Медведеве, Лужков одновременно ударил в самое больное место «Единую Россию». И даже его сдержанно-положительное суждение о возвращении в Кремль Владимира Путина едва ли скрасило эту безрадостную картину.



