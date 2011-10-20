Дмитрий Медведев: Россия и ЕС абсолютно связаны друг с другом

Россия и Евросоюз «абсолютно связаны» друг с другом, заявил президент России Дмитрий Медведев. Позиция лидеров ряда европейских стран, которые затягивают начало безвизового режима с Россией, «близорука».



Такое заявление Дмитрий Медведев сделал на встрече с молодежью в здании факультета журналистики МГУ.

Президент России заявил, что его коллеги из стран ЕС признают, что для перехода на безвизовый режим объективных препятствий не существует. Однако на предложение сделать этот шаг обычно следует ответ: «Ну, мы готовы, но не сразу - step by step (шаг за шагом), как мне сегодня было сказано». «Это, на мой взгляд, близорукая позиция, потому что чем больше мы будем общаться с европейцами, со странами ЕС, тем лучше будет атмосфера в нашей объединенной Европе», - цитирует Медведева РИА «Новости».