ЦИК опубликовал доходы кандидата в депутаты Госдумы РФ Дмитрия Медведева

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации в четверг опубликовала сведения о доходах кандидатов в Госдуму VI созыва от "Единой России", в том числе президента РФ, возглавляющего список единороссов.

Согласно опубликованным данным, глава государства заработал за год около 3,4 млн руб. У действующего президента есть также квартира в Москве площадью 367,8 кв. м и два гаража площадью 16,2 и 16,3 кв. м.

Кроме того, в собственности у Дмитрия Медведева имеется два легковых автомобиля "Волга" 1962 года выпуска и "Победа" 1948 года выпуска.

Обнародованные Центризбиркомом данные почти не отличаются от сведений, обнародованных президентом в апреле с.г. Тогда российский президент указал в декларации свой годовой доход в размере 3 млн 378 тыс. 673 руб. 63 коп.

Напомним, в минувший вторник, 18 октября, ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму VI созыва.