Рогозин: российско-американские переговоры по ПРО зашли в тупик

Российско-американские переговоры по ПРО зашли в тупик, Москва не пойдет на уступки за счет собственной безопасности, заявил в среду постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по этому поводу будет продолжен до саммита Россия-НАТО в Чикаго в мае будущего года.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил о том, что Россия готовит ответные меры на развертывание американской системы ПРО в Восточной Европе, но намерена продолжать переговоры с США по этой проблеме.

Накануне заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями и международной безопасности Эллен Тошер заявила, что Вашингтон готов письменно подтвердить мирный характер будущей системы ПРО в Европе, однако юридически обязывающих гарантий, которые требует Москва, дать не может.

Сегодня Дмитрий Медведев заявил, что планирует в скором времени сделать заявление по проблеме противоракетной обороны.