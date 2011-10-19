Кандидат в депутаты Госдумы РФ Дмитрий Медведев в среду на встрече с представителями Общественного комитета своих сторонников выразил уверенность в том, что "Единая Россия" сможет добиться победы, и эта победа будет честной.

В его загородную резиденцию приехали около 80 человек.

Это политики, бизнесмены, эксперты, государственные и общественные деятели, те, кто поддерживает его политику и курс на модернизацию страны.

Касаясь предстоящих выборов в Госдуму Дмитрий Медведев, возглавляющий список "Единой России", выразил уверенность в том, что партия сможет добиться победы, и эта победа будет честной, без использования административного ресурса, сообщает пресс-служба Кремля.

"Вы знаете, я сейчас возглавляю список "Единой России". Партия была зарегистрирована вчера. И, конечно, главная задача для партии заключается в том, чтобы завоевать большинство в парламенте, но, как минимум, вчера уже довелось сказать, это должно быть сделано прозрачно, честно. Такие возможности у "Единой России" есть. Сколько бы "Единую Россию" ни критиковали, но это партия все-таки, которая пользуется наибольшей поддержкой людей. И ей не нужны никакие специальные политтехнологии, тем более, административный ресурс для того, чтобы завоевать победу. Я уверен, что эта победа будет. И она будет обеспечена законными средствами", - сказал Дмитрий Медведев.