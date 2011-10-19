Южная Осетия ратифицировала с РФ соглашение о сотрудничестве в военной сфере

Парламент Южной Осетии в среду ратифицировал двустороннее соглашение с Россией, подписанное в Москве 15 декабря 2009 года, определяющее основные направления сотрудничества в военной сфере.



Документ направлен на укрепление военной безопасности и мер доверия между двумя странами. Кроме того, соглашение определяет направления в области обороны и безопасности по обмену предложениями, по согласованию действий по вопросам обеспечения безопасности и контроля воздушного пространства, а также предусматривает обучение военнослужащих в военно-учебных заведениях обоих стран, передает Интерфакс.



