Жириновский: Обмен Шалита на тысячу палестинцев говорит о подготовке к войне

Вице-спикер Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что обмен израильского капрала Гилада Шалита на тысячу с лишним заключенных палестинцев говорит о подготовке к войне.



"Вроде бы правильно, благородный акт - вернуть своего военнослужащего, но если из-за этого выпускается тысяча с лишним террористов, значит они готовятся к войне. С тем чтобы эти террористы отомстили - ведь они пребывали в заключении 10, 15, 20 лет", - цитирует Жириновского Интерфакс.



Кроме того, лидера ЛДПР считает, что "обмен террористов на израильского капрала сейчас главное международное событие, которое воспримется как провокация, как хитрая уловка".