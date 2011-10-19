Глава ЦИК Чуров гордится попаданием в «список Магнитского»

Председатель ЦИК РФ Владимир Чуров согласен отправиться на выборы президента США в 2012 году в качестве наблюдателя. Но только в том случае, если последует персональное приглашение автора «списка Магнитского» сенатора Бенджамина Кардина.

Во вторник Чуров заявил, что ни от какого другого органа приглашение на выборы американского президента он рассматривать не будет.

По словам главы ЦИК, он не знал юриста Сергея Магнитского и не слышал о нем «до истории с его смертью», передает РИА Новости.

Но Владимир Чуров дал понять, что некоторым образом гордится тем, что попал в «список Магнитского», отметив, что «для него это почетно».