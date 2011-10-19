Путин: Договор о свободной торговле в СНГ не противоречит нормам ВТО

Премьер-министр РФ Владимир Путин заверил, что Договор о свободной торговле в СНГ, подписанный накануне в Петербурге, не противоречит нормам ВТО. Договор подписан с изъятиями, которые, как сказал Путин, будут ликвидированы позднее.

По словам главы российского правительства, документ предусматривает отмену импортных и экспортных пошлин по ряду товаров. По словам Путина, договор не противоречит нормам ВТО, несмотря на то, что ряд стран Содружества Независимых Государств уже входят в эту организацию.

"АН" сообщали, что Договор о свободной торговле в СНГ подписали все государства Содружества, кроме Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана. По словам Путина, правительства этих стран изучат возможность присоединения к договору до конца этого года.



Напомним, договор предполагает упрощение правовых основ торгово-экономических отношений между странами, а также замену целого ряда многосторонних соглашений.