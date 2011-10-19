США предложили России принять участие в полётных испытаниях ПРО

США предложили России проследить за учебными испытаниями системы ПРО в Европе. По словам главы Агентства по противоракетной обороне Патрика О'Райлли, Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Москвой в этой области.

США продолжат убеждать Россию в том, что ЕвроПРО создаётся не в целях противодействия российскому стратегическому потенциалу. В ходе наблюдения за испытаниями Москва сможет убедиться, что ЕвроПРО не направлена против российского стратегического и военного потенциала.

О'Райлли отметил, что четырёхэтапная программа создания оборонной системы в Европе осуществляется в полном соответствии с графиком, передает РСН. По словам представителей американских властей, система ЕвроПРО задумана как защита против ракет таких стран, как Иран. На первом этапе намечалось дислоцировать в Средиземном море корабли с противоракетами, что уже сделано, и радиолокационные станции в Южной Европе. На втором этапе – до 2015 года – Пентагон хочет перебросить мобильные батареи противоракет SM-3 в Румынию. Вашингтон и Бухарест подписали соответствующее соглашение 13 сентября.



Ранее заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями и международной безопасности Эллен Тошер заявила, что американские власти готовы дать письменное подтверждение того, что система ЕвтоПРО не направлена против России, сообщает РБК. Но речь не идет о требуемых российской стороной юридических гарантиях.