Главы правительств СНГ подписали договор о зоне свободной торговли

В Петербурге по итогам заседания совета глав правительств СНГ во вторник был подписан Договор о зоне свободной торговли.

Выступая ранее на заседании совета, премьер РФ Владимир Путин отметил, что речь идет о создании нового фундамента торгово-экономических отношений в рамках СНГ.

Путин напомнил, что еще в 1994 году страны СНГ подписали договор о создании зоны свободной торговли, но документ не был ратифицирован многими государствами, в том числе Россией, и фактически не работал. Работа над новым документом велась почти десять лет.

Договор о зоне свободной торговли предполагает упрощение правовых основ торгово-экономических отношений между странами, которые его подпишут, замену целого ряда многосторонних и порядка 100 двусторонних документов, регламентирующих сегодня режим свободной торговли на пространстве содружества, передает РИА Новости.

В СНГ входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Договор о зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ во вторник в Петербурге подписали главы правительств восьми стран-членов Содружества - Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан, Армения, Киргизия, Молдавия и Таджикистан, передает Интерфакс.



Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан договор не подписали. По словам Путина, по просьбе глав делегаций они будут изучать возможность присоединиться к договору до конца этого года.