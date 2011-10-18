Президент России призывает укреплять сотрудничество между Россией и Украиной

Президент РФ Дмитрий Медведев уверен, что участие России и Украины в международных интеграционных объединениях только укрепит двустороннее сотрудничество между странами.



Выступая на Межрегиональном экономическом форуме, Дмитрий Медведев сказал, что "сейчас влиятельными игроками становятся трансграничные и региональные объединения". Он напомнил, что "у Украины есть существующие обязательства по членству в ВТО", а также следует учитывать, "вероятное вступление России в эту организацию".



При этом глава российского государства подчеркнул, что "мы не можем не учитывать объединение России, Белоруссии и Казахстана в Таможенный союз", он убежден, что нужно сделать все, чтобы сотрудничество не ослабло, а укреплялось. По словам Дмитрия Медведева, двусторонние отношения должны строиться "на основе равноправия, взаимного доверия и поддержки, в духе внимательного отношения к взаимным инвестициям, когда каждая сторона стремится защитить инвестиции своего партнера, потому что иначе развивать отношения в современном мире невозможно".



По мнению российского президента, надо развивать и консульские отношения между двумя странами: "Надо развивать и консульское общение, расширять консульское присутствие. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем продвинуться и в этом направлении, я имею в виду вопросы открытия генконсульств в Нижнем Новгороде и Донецке", - цитирует Дмитрия Медведева ИТАР-ТАСС.



Российский президент заявил: "Россия и Украина - два крупных европейских государства, вклад наших народов в развитие континента невозможно переоценить. Впереди у нас много совместных планов, их можно реализовывать только на основе взаимного доверия, это лучшее преимущество для решения любых задач". Он подчеркнул, что будущие контакты между нашими хозяйствующими субъектами, компаниями "должны строиться на прочной нормативно-правовой базе".



Кроме того, глава российского государства сообщил, что Москва и Киев планируют провести заседание Межгосударственной комиссии, по итогам которой будут подписаны новые документы о сотрудничестве.