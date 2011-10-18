В Константиновском дворце ожидают высоких гостей





Судя по скоплению полиции в районе Стрельны, где находится Государственный комплекс «Дворец конгрессов» ожидается, что здесь вот-вот начнется заседание глав правительств стран СНГ. Внимательные к некоторым особенностям местной жизни и сосредоточению vip-авто жители Стрельны уже поговаривают, что «премьер-министр России Владимир Путин находится здесь с утра».

Уже прошла официальная информация о том, что сегодня и завтра в Константиновском дворце пройдут заседания глав правительств стран СНГ, Межгосударственного совета ЕврАзЭС и Высшего органа Таможенного союза.

Здесь же, на берегу Финского залива, во Дворце конгрессов состоится встреча премьер-министров России и Украины — Владимира Путина и Николая Азарова, на которой будут обсуждаться важнейшие для обеих стран вопросы.