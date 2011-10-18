Пролёт над гнездом Евросоюза. Визит Януковича в Брюссель отменён

Евросоюз во вторник отменил визит президента Украины в Брюссель, сообщило агентство France Presse. Ранее Виктор Янукович заявил, что если его позиция станет препятствием для визита в Брюссель, он "полетит дальше".

Визит Януковича в Брюссель был назначен на 20 октября. Там он планировал встретиться с главой Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу и главой Евросовета Херманом ван Ромпеем для обсуждения оставшихся деталей соглашения о политической ассоциации и свободной торговле, которые стороны планировали подписать в декабре.

Совет Евросоюза официально направил Украине уведомление о переносе визита Виктора Януковича в Брюссель, намеченный на 20 октября. При этом отмечается, что сам саммит ЕС-Украина состоится в декабре, "как и было запланировано2. На саммите планируется подписать соглашения о политической ассоциации и свободной торговле.



Представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон подтвердила, визит президента Украины отложен из-за приговора Юлии Тимошенко.



Экс-премьер Украины получила 7 лет тюрьмы за превышение полномочий при заключении газовых контрактов с Россией.