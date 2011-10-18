Президент Украины готов пролететь мимо резиденций глав Евросоюза

Накануне визита президента Украины в Брюссель, запланированного на четверг, лидеры Европейского союза сообщили, что могут не принять Януковича, в связи с неприемлемостью вердикта суда над Юлией Тимошенко.

Однако президент Украины не растерялся и заявил, что готов рискнуть, о чём он сообщил в интервью западным СМИ.

"Европейцы не подтвердили встречу, но я в любом случае в четверг вылетаю в этом направлении, – сказал Янукович. – Я не собираюсь ничего ни у кого просить. Если есть необходимость встретиться, я готов. Если нет, полечу дальше".

Президент напомнил, что Украина и Евросоюз – партнеры, у которых есть взаимные обязательства. И он убежден, что европейским лидерам не следует связывать "дело Тимошенко" с существующими и предстоящими соглашениями, в том числе касательно вопросов евроинтеграции Украины, сообщает The New York Times.

"Если Евросоюз по тем или иным причинам не готов (работать по соглашениям), либо не готова Украина, то решение может быть принято не сейчас, а позднее, когда мы будем готовы, – сказал Янукович. – Мы открыты для обсуждения, однако я не имею права отвечать за решения украинского суда. Суд является независимым и принимает свои собственные решения. Мы не можем так быстро изменить законы, принятые на Украине более 50 лет назад".

Напомним, что президент Украины должен был встретиться в Брюсселе с председателем Европейского совета Херманом ван Ромпеем и главой Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу. Ожидалось, что стороны обсудят финальные детали договора об ассоциации Украины с ЕС, которые украинские власти рассчитывали подписать на саммите Украина – ЕС уже в декабре этого года.