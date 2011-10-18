Глава ЦИК вручил Медведеву удостоверение кандидата в депутаты Госдумы

Глава ЦИК РФ Владимир Чуров вручил удостоверения кандидатам в депутаты Госдумы шестого созыва.

Удостоверения во вторник вручены присутствующим в ЦИК членам федерального списка партии "Единая Россия", в том числе президенту России Дмитрию Медведеву.

Удостоверение кандидатов в депутаты Госдумы получили: спикер Госдумы Борис Грызлов, режиссер Федор Бондарчук, секретарь президиума генсовета ЕР Сергей Неверов, руководитель центрального исполкома партии Андрей Воробьев и другие.