Дмитрий Медведев сегодня встретится с Виктором Януковичем, а Путин - с Азаровым

Президент РФ Дмитрий Медведев сегодня встретится с президентом Украины Виктором Януковичем. Главы государств примут участие во втором межрегиональном экономическом форуме России и Украины, который открывается в Донецке.

Помощник президента РФ Сергей Приходько сообщил, что программа пребывания Дмитрия Медведева на Украине начнётся с беседы в узком составе. Будут затрагиваться вопросы не только регионального сотрудничества, но и дальнейшего политического диалога, а также продолжится обсуждение вопроса по энергетике.

В Петербурге 18-19 октября пройдут заседания глав правительств стран СНГ, Межгосударственного совета ЕврАзЭС и Высшего органа Таможенного союза. В северной столице может состояться встреча премьер-министров России и Украины — Владимира Путина и Николая Азарова. По словам пресс-секретаря российского премьера Дмитрия Пескова, окончательный график двухсторонних встреч Путина ещё не свёрстан.

Предполагается, будут обсуждаться цены на газ, но не дело экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.