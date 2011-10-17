Ряд стран отказывается выдавать Киргизии экс-президента Бакиева с родственниками

Ряд стран отказывается выдавать Киргизии экс-президента страны Курманбека Бакиева, а также некоторых его родственников и приближенных. Об этом заявила в понедельник генеральный прокурор республики Аида Салянова.

По её словам, выполняя поручение Верховного Совета Киргизии, генеральная прокуратура дважды направляла запрос об экстрадиции Бакиева и членов его семьи, которым на родине заочно были предъявлены обвинения, однако оба раза получила отказ.

Белорусские власти мотивировали его тем, что на родине бывшего президента могут преследовать по политическим мотивам. Аналогичный ответ поступил из Минска и в отношении старшего сына экс-главы киргизского государства Марата Бакиева и родного брата экс-президента Жаныбека Бакиева.

Глава надзорного ведомства сообщила, что Генпрокуратура направила повторный запрос о выдаче младшего сына Максима Бакиева, который обвиняется в экономических и должностных преступлениях, в Министерство внутренних дел Великобритании.

Президент Киргизии Курманбек Бакиев, свергнутый во время массовых акций протеста в апреле прошлого года, и его брат Жаныш обвиняются на родине в соучастии в массовых убийствах при подавлении народных выступлений.