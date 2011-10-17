Путин: Министерская чехарда - это проявление слабости верховного руководства

Министерская чехарда - это проявление слабости верховного руководства, заявил в понедельник российский глава кабинета министров Владимир Путин в интервью трём федеральным телеканалам страны.

"Это значит, что люди не в состоянии, либо не хотят брать на себя личную ответственность, а всё время сваливают её на кого-то", - отметил премьер.

По его мнению, "должна быть солидарная всегда ответственность". "Если мы в чем-то виноваты, то да, тогда люди должны знать, что мы виноваты, а вся команда должна сделать соответствующие выводы", - считает Путин.

Он уверен, что "прежде чем кого-то выгнать, уволить, надо сделать всё для того, чтобы заставить человека работать".