Владимир Путин не хочет, чтобы его сравнивали с Леонидом Ильичем Брежневым

Премьер-министр РФ Владимир Путин в интервью руководителям трех федеральных каналов предложил не сравнивать его с руководителям СССР. "Ассоциации возможного будущего президентства с застоем брежневских времён неуместны," - сказал глава правительства, отметив, ни один из послевоенных советских лидеров не работал интенсивно.

"Не работали так интенсивно, как это делаю я или действующий президент Медведев Дмитрий Анатольевич", - сказал Путин.



Он отверг предположения, что, если его вновь изберут президентом страны, то в Россию вернется застой, "брежневские времена". Отвечая на вопросы Константина Эрнста, Олега Добродеева и Владимира Кулистикова, в качестве хорошего примера Владимир Путин привел президента США Франклина Рузвельта, который находился у власти три срока в наиболее тяжелые для Соединенных Штатов периоды.

Путин напомнил, что многие западные страны помногу лет возглавляли одни и те же политики: в Германии у власти в течение 16 лет был Гельмут Коль, а во Франции президентский срок раньше составлял восемь лет.

По словам главы правительства, он еще четыре года назад мог изменить Конституцию, чтобы остаться на третий срок. "Но не стал этого делать "под себя", чтобы дать понять людям, что в смене власти нет никакой трагедии". - пояснил Путин.



Отметим, эксперты стали вспоминать брежневские времена после того, как стало известно, что на новый президентский срок будет баллотироваться не Медведев, а Путин. Действующего премьера сравнивали с Леонидом Ильичем Брежневым по возможной продолжительности нахождения во власти. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Брежнев был "огромным плюсом для страны".