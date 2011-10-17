Лукашенко приветствует идею Путина о создании Евразийского Союза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствует идею премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина о создании Евразийского Союза.

По словам белорусского президента, "Россия впервые за многие годы ясно заявила о приоритете отношений с государствами, с которыми вышла из общей советской шинели". В статье Александра Лукашенко, опубликованном в российской газете "Известия", он встает на защиту Владимира Путина.

Напомним, в этой же газете ранее вышла статья главы российского правительства о создании Евразийского Союза между Россией. Беларусью и Казахстаном. Лукашенко назвал этот текст "манифестом, идущим от жизни".