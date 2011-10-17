Медведев призвал наказывать за раздувание нацконфликтов на выборах (ВИДЕО)

Президент России Дмитрий Медведев на встрече с руководством Совета Федерации пообещал, что по всей строгости закона, без скидок на свободу слова, будет наказываться раздувание национальных конфликтов в избирательной кампании.

Глава государства поддержал идею добровольного моратория на использование национальной тематики, которую высказал вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов. По словам Медведева, все политические силы обязаны воздерживаться от использования националистических карт и раздувания ксенофобских настроений, передает ИТАР-ТАСС.

"Градус ксенофобских настроений и нетерпимости в обществе очень высок. Кто-то может на этом стараться поднять рейтинги своих передач, кто-то - зарабатывать голоса. Но выборы приходят и уходят, а люди остаются. И было бы неплохо в ходе думской кампании объявить добровольный мораторий на неиспользование национальной тематики в конъюнктурных целях", - обратился к президенту РФ Ильяс Умаханов.

Ксенофобия - это действительно большая проблема, и не только России, но и огромного числа стран. "И если кто-либо будет сознательно провоцировать межнациональные столкновения, то на это необходимо реагировать в соответствие с законом. Медведев отметил, что ксенофобские настроения обостряются в те исторические периоды, когда жизнь становится более сложной", - подчеркнул Медведев.